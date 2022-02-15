Депутат Рады Арахамия оценил потери из-за паники вокруг Украины в $2—3 млрд в месяц

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что украинская экономика несёт большие потери из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны.

«Люди должны понимать, что это (паника. — RT) стоит сейчас Украине $2—3 млрд каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов — много экспортёров отказываются», — сказал Арахамия в эфире телеканала «1+1». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Украина считает каждый день потери экономики.

Ранее издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» со странами-партнёрами из-за нагнетания темы о якобы готовящемся вторжении России.

Ранее он заявил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».