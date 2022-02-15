«СТРАНА.ua»: Зеленский сообщил о «скандале» Украины с партнёрами из-за «вторжения»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» со странами-партнёрами из-за нагнетания темы о якобы готовящемся «вторжении» России. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.

Как отмечается, на заседании фракции «Слуга народа» президент заявил, что Украина «поскандалила» с партнёрами из-за нагнетания темы войны, но в конечном счёте удалось найти понимание.

По словам украинского лидера, «три дружественные Украине страны нагнетают историю с войной».

По данным издания, Зеленский также призвал всех показать своим примером, что жители страны не намерены из неё бежать, поддавшись панике.

К тому же подчёркивается, что Зеленский попросил на ближайшие две недели «забыть про ссоры внутри фракции и объединиться».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».