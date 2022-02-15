Украинский бизнесмен Ахметов прибудет в Мариуполь 16 февраля

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Украинский предприниматель Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, прибудет в город Мариуполь Донецкой области.
Украинский бизнесмен Ахметов прибудет в Мариуполь 16 февраля
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя Анну Терехову.

«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал выехавших из страны или имеющих такие планы госслужащих вернуться в течение 24 часов и оправдать доверие народа.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.

«Украинская правда» также писала, что украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.

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