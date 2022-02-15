Сенатор Цеков: Минские соглашения должны выполняться

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

«Он постоянно делает странные заявления. Кулеба производит впечатление человека, который считает, что он говорит какие-то исключительно важные мысли, идеи. В принципе, всё время поучает кого-то, в основном за пределами Украины», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что Минские соглашения должны выполняться.

«Всё это многословие, которое есть у разных представителей украинской власти, направлено только на одно: чтобы ни при каких условиях не выполнять Минские соглашения. При этом они не понимают, что другого пути нет», — заключил собеседник RT.

Ранее Кулеба заявил, что минские договорённости не могут быть выполнены на российских условиях.

В частности, он отметил «так называемый прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей. — RT)».