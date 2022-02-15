В Госдепе США призвали американцев покинуть Белоруссию

Власти США рекомендовали своим гражданам покинуть Белоруссию и Приднестровье из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, «граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами».

Кроме того, Госдеп также рекомендует не въезжать на территорию Молдавии и призывает граждан США покинуть Приднестровье.

Ранее в представительстве Белоруссии при ОБСЕ призвали коллег воздержаться от нагнетания ситуации вокруг российско-белорусских учений.

К тому же президент Белоруcсии Александр Лукашенко заявил, что Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.