Сенатор Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал перенос американского посольства из Киева во Львов.

«Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», — написал Пушков в Telegram.

По его словам, «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины».

Пушков подчеркнул, что «в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД».

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.

WSJ со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавил, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.