Сенатор Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал перенос американского посольства из Киева во Львов.
Сенатор Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», — написал Пушков в Telegram.

По его словам, «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины».

Пушков подчеркнул, что «в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД». 

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.

WSJ со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавил, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.

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