Сенатор Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов
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«Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», — написал Пушков в Telegram.
По его словам, «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины».
Пушков подчеркнул, что «в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД».
Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.
Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.
WSJ со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавил, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.