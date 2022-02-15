Захарова прокомментировала обращение Зеленского к уехавшим из Украины госслужащим
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«После того, как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия, — написала Захарова в Telegram.
Она подчеркнула, что «враг Украины — её «элита».
«После того, как президент Украины заявил о том, что объявление даты «вторжения» — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США», — добавила дипломат.
Она также отметила, что «после того, как Зеленский заявил, что в объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще всё понятно».
Ранее президент Украины призвал выехавших из страны или имеющих такие планы госслужащих вернуться в страну в течение 24 часов и оправдать доверие народа.
По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.
Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.