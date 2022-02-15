Захарова прокомментировала обращение Зеленского к уехавшим из Украины госслужащим

Обращение украинского президента Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться в Украину показало, что враг страны — не Россия, а украинская «элита». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«После того, как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия, — написала Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что «враг Украины — её «элита».

«После того, как президент Украины заявил о том, что объявление даты «вторжения» — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США», — добавила дипломат.

Она также отметила, что «после того, как Зеленский заявил, что в объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще всё понятно».

Ранее президент Украины призвал выехавших из страны или имеющих такие планы госслужащих вернуться в страну в течение 24 часов и оправдать доверие народа.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.

Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.