Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пообещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса.

«Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в минском формате», — цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что украинская сторона за семь лет с подписания не выполнила практически ни одного пункта из минского комплекса мер.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.