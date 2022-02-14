В Белоруссии заявили, что не ведут подотчётной Венскому документу военной деятельности
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«Белоруссия не ведёт какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления, и не считает оправданным применение механизма Венского документа... Мы разочарованы тем, что наши уважаемые литовские, латвийские и эстонские коллеги избрали этот путь действий, который никуда нас не ведёт», — сообщили в представительстве.
Делегаты призвали не рассматривать участие Минска в этой встрече как поддержку введения против Белоруссии механизма консультаций и сотрудничества по обсуждению необычной военной деятельности в соответствии с п. 2 ст. 16 главы III Венского документа.
Ранее, 13 февраля, председательствующая в ОБСЕ Польша отметила, что балтийские государства обратились с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с «необычной военной активностью».
Белорусское посольство в Вене сообщило, что республика на экспертном уровне будет участвовать в запрошенном странами Балтии заседании ОБСЕ.