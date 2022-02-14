Глава Минобороны Украины Резников выступил за активизацию сотрудничества Киева и Минска

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Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Виктором Хрениным высказался в пользу активизации сотрудничества Киева и Минска по вопросам безопасности и взаимного доверия. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
Глава Минобороны Украины Резников выступил за активизацию сотрудничества Киева и Минска
  • ©Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing
  • Gettyimages.ru

«Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьев LIVE», что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией

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