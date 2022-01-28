Лукашенко: Западу важно утопить в крови славянское братство

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к белорусскому народу и парламенту призвал противостоять Западу в контексте ситуации на Украине.
Лукашенко: Западу важно утопить в крови славянское братство
  • AP

«Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы... Как бы кому-то ни хотелось, мы вернём нашу Украину в лоно нашего славянства», — цитирует государственного лидера Интерфакс.

По мнению Лукашенко, Украина превращается в предмет закулисного торга, и граждан страны целенаправленно готовят к агрессии и формируют враждебное отношение к братским народам.

Ранее он призвал защитить границу с Украиной на случай непредсказуемости и неадекватности её руководства.

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