Лукашенко назвал «безмозглостью» политику властей Украины в отношении Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что политика Киева в отношении Минска, по его мнению, является «безмозглостью».

Он осудил решение украинских властей закрыть небо для белорусских самолётов.

«А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолётов с Украины — и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент задался вопросом, зачем Украина это делает.

«Зачем это всё было разрушать?» — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что Белоруссия всегда готова подставить плечо Украине.

Также Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений.

По его мнению, Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.

Президент Белоруссии отметил, что никто не планирует воевать против Украины.