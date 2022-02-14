Лукашенко назвал «безмозглостью» политику властей Украины в отношении Белоруссии
- РИА Новости
Он осудил решение украинских властей закрыть небо для белорусских самолётов.
«А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолётов с Украины — и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость», — заявил Лукашенко.
Белорусский президент задался вопросом, зачем Украина это делает.
«Зачем это всё было разрушать?» — сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что Белоруссия всегда готова подставить плечо Украине.
Также Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений.
По его мнению, Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.
Президент Белоруссии отметил, что никто не планирует воевать против Украины.