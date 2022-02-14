Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

По его словам, украинская сторона попросила США помочь в замещении этого товара, однако Соединённые Штаты отказали, так как сами «в основном закупают калий в Канаде».

«Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?», — отметил Лукашенко в ходе встречи с украинским политиком Александром Морозом.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.

По его словам, никто не планирует воевать против Украины.