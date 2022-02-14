Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений
  • РИА Новости

По его словам, украинская сторона попросила США помочь в замещении этого товара, однако Соединённые Штаты отказали, так как сами «в основном закупают калий в Канаде».

«Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?», — отметил Лукашенко в ходе встречи с украинским политиком Александром Морозом.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.

По его словам, никто не планирует воевать против Украины.

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