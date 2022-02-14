Лукашенко высказался о сроках возвращения российских военных с учений в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Заявление Лукашенко приводит БЕЛТА.
«Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что решение будут принимать Россия и Белоруссия.
«Это наша территория», — сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер заявил, что Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.
По его словам, никто не планирует воевать против Украины.