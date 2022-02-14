Лукашенко высказался о сроках возвращения российских военных с учений в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сроки возвращения российских военных в Россию из Белоруссии будут определены, когда будет принято соответствующее решение президентами двух стран и когда закончатся учения.
Лукашенко высказался о сроках возвращения российских военных с учений в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Заявление Лукашенко приводит БЕЛТА.

«Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что решение будут принимать Россия и Белоруссия.

«Это наша территория», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.

По его словам, никто не планирует воевать против Украины.

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