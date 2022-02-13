На Украине подготовили решения для сохранения авиарейсов в воздушном пространстве страны
- Legion-Media
«Для продолжения полётов на Украину и с Украины Минфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений для помощи авиакомпаниям в отношениях со страховщиками», — написал он в Facebook.
В 20:00 (21:00 по мск) состоится заседание кабмина по данному вопросу.
Ранее авиакомпания SkyUp сообщила, что мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной из-за «риска начала боевых действий».
В связи с этим лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.