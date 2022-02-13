Зеленский в ближайшие часы обсудит с Байденом ситуацию вокруг Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие часы обсудит с американским коллегой Джо Байденом ситуацию с безопасностью и текущие усилия по деэскалации, сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.

«Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», — сообщил он в Facebook.

Накануне Зеленский заявил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».

Он также попросил поделиться дополнительной информацией «о 100%-ном вторжении Российской Федерации».