Зеленский в ближайшие часы обсудит с Байденом ситуацию вокруг Украины
- AP
«Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», — сообщил он в Facebook.
Накануне Зеленский заявил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».
Он также попросил поделиться дополнительной информацией «о 100%-ном вторжении Российской Федерации».