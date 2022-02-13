Lufthansa не исключает возможность приостановки авиасообщения над Украиной

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Немецкая авиакомпания Lufthansa изучает возможность приостановки авиасообщения над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Lufthansa не исключает возможность приостановки авиасообщения над Украиной
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«Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается, но в настоящий момент по этому поводу не принято каких-либо решений», — заявил представитель компании.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту  украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.

Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что «пул крупнейших международных страховых компаний» планирует объявить о том, что «не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний» при полётах над Украиной.

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