Lufthansa не исключает возможность приостановки авиасообщения над Украиной
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«Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается, но в настоящий момент по этому поводу не принято каких-либо решений», — заявил представитель компании.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.
Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.
Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что «пул крупнейших международных страховых компаний» планирует объявить о том, что «не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний» при полётах над Украиной.