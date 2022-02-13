Lufthansa не исключает возможность приостановки авиасообщения над Украиной

Немецкая авиакомпания Lufthansa изучает возможность приостановки авиасообщения над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается, но в настоящий момент по этому поводу не принято каких-либо решений», — заявил представитель компании.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.

Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что «пул крупнейших международных страховых компаний» планирует объявить о том, что «не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний» при полётах над Украиной.