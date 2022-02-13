В офисе Зеленского заявили, что не видят смысла в закрытии неба над Украиной

Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства страны, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Самое главное, что сама Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает некую частичную блокаду», — сказал он Reuters.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

При этом в Министерстве инфраструктуры отметили, что авиасообщение над Украиной остаётся открытым.