В офисе Зеленского заявили, что не видят смысла в закрытии неба над Украиной

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Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства страны, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
В офисе Зеленского заявили, что не видят смысла в закрытии неба над Украиной
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«Самое главное, что сама Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает некую частичную блокаду», — сказал он Reuters.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

При этом в Министерстве инфраструктуры отметили, что авиасообщение над Украиной остаётся открытым.

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