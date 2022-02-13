В ЛНР заявили о создании Киевом препятствий для работы ОБСЕ в Донбассе

Короткая ссылка
Украинские военные препятствуют работе наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.
В ЛНР заявили о создании Киевом препятствий для работы ОБСЕ в Донбассе
  • Legion-Media

«Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населённый пункт Троицкое боевики 30-й бригады (ВС Украины. — RT) прикрепили предупредительные знаки о минной опасности на дорожном заграждении вблизи дороги, ведущей в населённый пункт», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в ЛНР выразили опасение, что возможный отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен рассказал, что в Донбассе сохраняется тенденция к ограничению работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить