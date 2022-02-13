В ЛНР заявили о создании Киевом препятствий для работы ОБСЕ в Донбассе

Украинские военные препятствуют работе наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

«Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населённый пункт Троицкое боевики 30-й бригады (ВС Украины. — RT) прикрепили предупредительные знаки о минной опасности на дорожном заграждении вблизи дороги, ведущей в населённый пункт», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в ЛНР выразили опасение, что возможный отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен рассказал, что в Донбассе сохраняется тенденция к ограничению работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.