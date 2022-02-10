В ОБСЕ сообщили о сохраняющейся тенденции по ограничению деятельности СММ в Донбассе

В Донбассе сохраняется тенденция к ограничению работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил представитель действующего главы организации на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен по итогам очередного её заседания.

«Что касается самой миссии, то тенденция к усилению ограничений её деятельности сохраняется», — говорится в заявлении Киннунена, опубликованном на сайте офиса ОБСЕ.

Киннунен подчеркнул, что возможность миссии предоставлять объективную информацию составляет фактическую основу работы СММ.

Ранее сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс.