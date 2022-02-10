В ОБСЕ сообщили о сохраняющейся тенденции по ограничению деятельности СММ в Донбассе
- Gettyimages.ru
- © Omar Marques/SOPA Images/LightRocket
«Что касается самой миссии, то тенденция к усилению ограничений её деятельности сохраняется», — говорится в заявлении Киннунена, опубликованном на сайте офиса ОБСЕ.
Киннунен подчеркнул, что возможность миссии предоставлять объективную информацию составляет фактическую основу работы СММ.
Ранее сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс.