Председатель ОБСЕ Рау во время визита на Украину посетит Донбасс

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс.

Отмечается, что Рау намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Переговоры будут посвящены текущим событиям на Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг неё, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной», — говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также его коллеги из Австрии и Словакии Александр Шалленберг и Иван Корчок прибыли в Донбасс.