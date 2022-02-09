Председатель ОБСЕ Рау во время визита на Украину посетит Донбасс

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Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс.
Председатель ОБСЕ Рау во время визита на Украину посетит Донбасс
  • ©Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Рау намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Переговоры будут посвящены текущим событиям на Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг неё, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной», — говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также его коллеги из Австрии и Словакии Александр Шалленберг и Иван Корчок прибыли в Донбасс.

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