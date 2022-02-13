«СТРАНА.ua»: западные страховые компании закроют воздушное пространство Украины

Западные страховые компании планируют с 14 февраля закрыть воздушное пространство Украины, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации не поступало.

«(Британские страховые компании. — RT) вводят воздушную блокаду (Украины). Ни один самолёт не вылетит с Украины и не влетит в страну примерно с середины дня понедельника», — заявил собеседник агентства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США на протяжении двух месяцев издеваются над здравым смыслом, реализуя пропагандистскую кампанию вокруг якобы планов России по «нападению» на Украину.