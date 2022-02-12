Пушилин заявил о 150 тысячах военных Украины у линии соприкосновения в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что Донецк фиксирует у линии соприкосновения в Донбассе уже до 150 тыс. военнослужащих Украины.

«Идёт в плане обострения в ежедневном формате (ситуация. — RT). Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению... Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил о планах киевских властей по военному завоеванию Донбасса.

1 февраля представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что разведка ДНР располагает данными, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе.