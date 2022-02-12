Глава МИД Белоруссии обсудил с турецким коллегой фейки о «вторжении России на Украину»

Министры иностранных дел Белоруссии и Турции Владимир Макей и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ложные сообщения в западных СМИ о «возможном вторжении России на Украину» через территорию Белоруссии.

«Обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Отдельно остановились на перегруженности мирового информационного поля недостоверными сведениями и дезинформацией, в том числе откровенными фейками в отношении планов нападения на Украину с территории Белоруссии», — говорится в сообщении белорусского МИД в Twitter.

🇧🇾📞🇹🇷| #Макей, @MevlutCavusoglu обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Отдельно остановились на перегруженности мирового инфополя недостоверными сведениями и дезинформацией, в том числе откровенными фейками в отношении планов нападения на Украину с территории 🇧🇾 pic.twitter.com/NeHw6FfbmA — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) February 12, 2022

Ранее Макей назвал смешными заявления о якобы военной агрессии в отношении Украины.

В свою очередь, госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что «нападение России на Украину» является нецелесообразным и маловероятным.