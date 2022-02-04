Глава МИД Белоруссии Макей назвал смешными заявления об агрессии против Украины

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Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в рамках переговоров с помощником госсекретаря Соединённых Штатов Карен Донфрид назвал смехотворными заявления о якобы военной агрессии в отношении Украины. Его слова привёл пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Глава МИД Белоруссии Макей назвал смешными заявления об агрессии против Украины
  • РИА Новости

«Измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Белоруссии в отношении Украины являются просто смехотворными», — сообщил Глаз.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили актуальную ситуацию в регионе, а также затронули двустороннюю повестку, включая урегулирование сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях.

«Оценки нашими западными партнёрами ситуации внутри и вокруг Белоруссии... по-прежнему далеки от реальности», — цитирует пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства заявления Макея.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Олег Воинов заявил, что военно-политическая обстановка у белорусских границ приобретает «всё более напряжённый и сложно прогнозируемый характер».

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