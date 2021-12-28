В Минобороны Белоруссии назвали сложно прогнозируемой ситуацию на границе

Начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Олег Воинов заявил, что военно-политическая обстановка у белорусских границ приобретает «всё более напряжённый и сложно прогнозируемый характер».

Об этом информирует БЕЛТА.

Он отметил, что это происходит в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами — членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств.

По его словам, вместо поддержания и укрепления межгосударственных отношений осуществляется целенаправленное давление на Белоруссию фактически по всем направлениям «с целью её международной изоляции, приклеивания ярлыка государства-изгоя».

Также Воинов заявил, что обвинения в адрес Минска в создании сложившейся ситуации на границе не выдерживают никакой критики.

«Республика Беларусь не является ни источником, ни причиной этой ситуации», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что со стороны стран Запада уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Минском.