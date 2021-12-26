Макей: со стороны Запада звучат голоса о нахождении каналов коммуникации с Минском

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире ОНТ заявил, что со стороны стран Запада уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Минском.
Макей: со стороны Запада звучат голоса о нахождении каналов коммуникации с Минском
  • AP

«Уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью со стороны наших западных партнёров», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, «вопреки прогнозам и пожеланиям недругов», Белоруссия «выстояла и развивается».

«Во внешнеэкономической сфере, несмотря на жесточайшее давление и санкции, существенно увеличился экспорт белорусской продукции — положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более $3 млрд», — отметил Макей.

Ранее он заявил, что белорусская сторона значительно сократит численность дипломатов в европейских странах и нарастит его в странах СНГ и Китае.

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