Глава МИД Белоруссии сообщил о планах сократить численность дипломатов в ЕС

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона значительно сократит численность дипломатов в европейских странах и нарастит его в странах СНГ и Китае.
Глава МИД Белоруссии сообщил о планах сократить численность дипломатов в ЕС
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«Мы сокращаем численность дипломатического персонала (в европейских странах. — RT)», — сказал Макей.

По его словам, Белоруссия «перебрасывает» дипломатический персонал «в значительной мере» на другие направления, в том числе в страны СНГ, Китай и дальнее зарубежье.

Также белорусская сторона рассматривает возможность открытия новых посольств в Африке, в «странах, которые являются и платежеспособными», и в которых востребована продукция Белоруссии.

Ранее белорусскому президенту Александру Лукашенко представили предложения по пересмотру структуры и численности Министерства иностранных дел Белоруссии и загранучреждений.

Лукашенко заявлял, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов.

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