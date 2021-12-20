Глава МИД Белоруссии сообщил о планах сократить численность дипломатов в ЕС

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона значительно сократит численность дипломатов в европейских странах и нарастит его в странах СНГ и Китае.

«Мы сокращаем численность дипломатического персонала (в европейских странах. — RT)», — сказал Макей.

По его словам, Белоруссия «перебрасывает» дипломатический персонал «в значительной мере» на другие направления, в том числе в страны СНГ, Китай и дальнее зарубежье.

Также белорусская сторона рассматривает возможность открытия новых посольств в Африке, в «странах, которые являются и платежеспособными», и в которых востребована продукция Белоруссии.

Ранее белорусскому президенту Александру Лукашенко представили предложения по пересмотру структуры и численности Министерства иностранных дел Белоруссии и загранучреждений.

Лукашенко заявлял, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов.