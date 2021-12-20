Лукашенко представили предложения по пересмотру структуры МИД и загранучреждений

Белорусскому президенту Александру Лукашенко представили предложения по пересмотру структуры и численности Министерства иностранных дел Белоруссии и загранучреждений.

Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Отмечается, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей 20 декабря представил соответствующий доклад.

Лукашенко рассказал, что предложения ему были представлены неделю назад и он их внимательно изучил. Белорусский президент отметил, что работа проведена серьёзная.

«Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки» внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ», — сказал он.

Также в мероприятии по обсуждению доклада участвуют глава белорусского правительства Роман Головченко и руководитель президентской администрации Игорь Сергеенко.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов.