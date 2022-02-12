Военные России и Белоруссии отработали ликвидацию диверсантов в ходе учений

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Российские и белорусские военные в рамках совместных учений «Союзная решимость — 2022» отработали блокировку и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Военные России и Белоруссии отработали ликвидацию диверсантов в ходе учений
  • AP

«На участке местности «Гомель» подразделениями сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации проводится поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооружённых формирований», — сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram.

На полигоне Брестский военные отрабатывают взятие под охрану объектов, колонн подразделений тыла, а также вскрытие схронов незаконных вооружённых формирований.

Ранее стало известно о начале совместных учений государств «Союзная решимость».

В ходе учений будут проводиться манёвры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

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