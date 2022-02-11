Медведчук назвал «горящей темой» выполнение Минских соглашений

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал «горящей темой» проблему выполнения Минских соглашений по урегулированию внутриукраинского конфликта.

«Это горящая тема. Поверьте человеку, который находится на Украине, человеку, который владеет вопросом того, что происходит сегодня на Украине и возле Украины», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что диалог был сложным и продолжался более десяти часов.