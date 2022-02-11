Медведчук назвал «горящей темой» выполнение Минских соглашений

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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал «горящей темой» проблему выполнения Минских соглашений по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Медведчук назвал «горящей темой» выполнение Минских соглашений
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«Это горящая тема. Поверьте человеку, который находится на Украине, человеку, который владеет вопросом того, что происходит сегодня на Украине и возле Украины», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что диалог был сложным и продолжался более десяти часов.

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