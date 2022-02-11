Глава МИД ФРГ Бербок назвала красной линией нарушение суверенитета Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что нарушение суверенитета Украины является красной линией.

«Мы не наблюдаем на военной плоскости никаких признаков деэскалации, но (наблюдаем. — RT) совершенно обратное», — цитирует ТАСС Бербок.

По её словам, Берлин «активно готовится ко всем сценариям» в тесной координации с партнёрами внутри ЕС.

«В то же время — и я это ясно подчеркивала в последние недели — есть красная линия, и это суверенитет Украины», — подчеркнула глава МИД ФРГ.

Она отметила, что «Запад готовит все возможные меры на случай её (красной линии. — RT) пересечения».

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.