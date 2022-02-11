Глава МИД ФРГ Бербок назвала красной линией нарушение суверенитета Украины
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«Мы не наблюдаем на военной плоскости никаких признаков деэскалации, но (наблюдаем. — RT) совершенно обратное», — цитирует ТАСС Бербок.
По её словам, Берлин «активно готовится ко всем сценариям» в тесной координации с партнёрами внутри ЕС.
«В то же время — и я это ясно подчеркивала в последние недели — есть красная линия, и это суверенитет Украины», — подчеркнула глава МИД ФРГ.
Она отметила, что «Запад готовит все возможные меры на случай её (красной линии. — RT) пересечения».
Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.