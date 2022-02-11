Глава МИД ФРГ Бербок назвала красной линией нарушение суверенитета Украины

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что нарушение суверенитета Украины является красной линией.
Глава МИД ФРГ Бербок назвала красной линией нарушение суверенитета Украины
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«Мы не наблюдаем на военной плоскости никаких признаков деэскалации, но (наблюдаем. — RT) совершенно обратное»,  — цитирует ТАСС Бербок.

По её словам, Берлин «активно готовится ко всем сценариям» в тесной координации с партнёрами внутри ЕС.

«В то же время — и я это ясно подчеркивала в последние недели — есть красная линия, и это суверенитет Украины», — подчеркнула глава МИД ФРГ.

Она отметила, что «Запад готовит все возможные меры на случай её (красной линии. — RT) пересечения». 

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.

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