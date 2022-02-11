Суд в Киеве оставил в силе меру пресечения Порошенко

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса.

«Постановление следственного судьи… о применении к Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства… до 19 марта оставить без изменений», — приводит решение судьи РИА Новости.

При этом обвинение просило для Порошенко меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере около $35,7 млн.

19 января Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать загранпаспорт.

Офис генерального прокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда.