Порошенко признался в суде, что приказал вывезти золото и деньги из Крыма в 2014 году

На заседании суда экс-президент Украины Пётр Порошенко признался, что дал указание вывезти 4 млрд гривен (около $145 млн) наличными и золото из Крыма в 2014 году.

«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», — цитирует Порошенко РИА Новости.

По словам бывшего украинского лидера, соответствующие указания были отданы главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, министру МВД Арсену Авакову и главе СБ Василию Грицаку.

«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году», — добавил Порошенко.

Он заявил, что если бы ничего не предпринял в то время, эти средства из Крыма попали бы в Донецк.

19 января Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать загранпаспорт.

Офис генерального прокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.