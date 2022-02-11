В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские военные размещают бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

«Отмечено нахождение двух бронетранспортёров БТР-4 в жилом районе населённого пункта Тёплое и одного бронетранспортёра БТР-80 вблизи населённого пункта Счастье, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 вблизи населённого пункта Попасная», — говорится в заявлении.

Вместе с этим подчёркивается, что украинские военные продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ.

Ранее разведка ЛНР выявила перемещение РСЗО «Град» у линии соприкосновения ВСУ.