Разведка ЛНР выявила перемещение РСЗО «Град» у линии соприкосновения ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о перемещении бойцами ВСУ установок РСЗО «Град» в районе населённого пункта Белогоровка.

«Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» из состава 24-й механизированной бригады. «Грады» в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе н. п. Белогоровка», — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

В военном ведомстве республики отметили, что факт перемещения запрещённой техники зафиксировали беспилотники СММ ОБСЕ, однако в ежедневном отчёте миссия этого не отразила.

Представитель действующего главы организации на Украине и в контактной группе Микко Киннунен ранее заявил о сохраняющейся тенденции к ограничению деятельности СММ в Донбассе.