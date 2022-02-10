Разведка ЛНР выявила перемещение РСЗО «Град» у линии соприкосновения ВСУ
- РИА Новости
«Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» из состава 24-й механизированной бригады. «Грады» в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе н. п. Белогоровка», — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.
В военном ведомстве республики отметили, что факт перемещения запрещённой техники зафиксировали беспилотники СММ ОБСЕ, однако в ежедневном отчёте миссия этого не отразила.
Представитель действующего главы организации на Украине и в контактной группе Микко Киннунен ранее заявил о сохраняющейся тенденции к ограничению деятельности СММ в Донбассе.