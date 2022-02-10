Постпред России в ОБСЕ: на Украине появляются новые группировки националистов

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На Украине стали появляться новые группировки военизированных националистов, рассказал участникам заседания постоянного совета ОБСЕ постпред России Александр Лукашевич.
Постпред России в ОБСЕ: на Украине появляются новые группировки националистов
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«Продолжают появляться и новые группировки военизированных националистов. В начале этого года создана так называемая закрытая партизанская сеть под названием «Честь нации», которая сейчас насчитывает порядка 1 тыс. человек», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Лукашевича, 6 февраля члены этого объединения с оружием провели учения по боевой подготовке под инструктаж побывавших в Донбассе националистов из батальона «Айдар».

Ранее в МИД России заявили, что рост неонацистских настроений на Украине не волнует «западных партнёров» и профильные международные организации.

В 2021 году во время парада Победы 9 мая российский президент Владимир Путин напомнил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей.

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