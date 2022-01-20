МИД России обратил внимание Запада на рост неонацистских настроений на Украине

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Рост неонацистских настроений на Украине не волнует «западных партнёров» и профильные международные организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также обратила внимание на переименование трамвайной остановки в Киеве в честь служившего в войсках СС Романа Шухевича.
МИД России обратил внимание Запада на рост неонацистских настроений на Украине
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«Вновь вынуждены привлечь внимание к теме разгула неонацизма на Украине. На днях Киевский горсовет переименовал в честь служившего в войсках СС руководителя Организации украинских националистов* Романа Шухевича остановку общественного транспорта, ранее носившую имя генерала Николая Фёдоровича Ватутина — освободителя украинской столицы от гитлеровцев. Ещё нужны какие-то дополнительные доказательства того, что там происходит?» — сказала Захарова вовремя брифинга.

Она также привела в пример угрозы, поступающие со стороны ультранационалистов в адрес антифашиста, главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

«К сожалению, рост неонацистских настроений на Украине не волнует ни наших западных партнёров, ни профильные международные организации», — заявила представитель МИД.

В декабре 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 130 стран, 49 — воздержались. 

США и Украина стали единственными странами, которые проголосовали против принятия Генассамблеей ООН резолюции.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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