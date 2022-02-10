Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра украинского Днепра
- РИА Новости
«Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении городского головы города Днепра Бориса Филатова — ему инкриминировано разжигание национальной вражды», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По данным прокуратуры, Филатов унизил национальную честь и достоинство белорусов.
Отмечается, что данный акт вредит дружественным связям народов.
Ранее посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения государственного символа в Днепре.
9 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии заменили с красно-зелёного с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.