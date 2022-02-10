Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра украинского Днепра

Короткая ссылка
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова после инцидента с заменой флага.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра украинского Днепра
  • РИА Новости

«Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении городского головы города Днепра Бориса Филатова — ему инкриминировано разжигание национальной вражды», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным прокуратуры, Филатов унизил национальную честь и достоинство белорусов.

Отмечается, что данный акт вредит дружественным связям народов.

Ранее посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения государственного символа в Днепре.

9 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии заменили с красно-зелёного с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить