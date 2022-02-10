Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра украинского Днепра

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова после инцидента с заменой флага.

«Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении городского головы города Днепра Бориса Филатова — ему инкриминировано разжигание национальной вражды», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным прокуратуры, Филатов унизил национальную честь и достоинство белорусов.

Отмечается, что данный акт вредит дружественным связям народов.

Ранее посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения государственного символа в Днепре.

9 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии заменили с красно-зелёного с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.