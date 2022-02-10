Посол Украины вызван в МИД Белоруссии из-за инцидента с заменой флага в Днепре
- РИА Новости
Отмечается, что ему был заявлен решительный протест.
«Посол был предупреждён о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги», — говорится на сайте МИД Белоруссии.
Ранее посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения государственного символа в Днепре.