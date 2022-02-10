Белоруссия потребовала от Украины официальных извинений из-за замены госфлага в Днепре

Посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения государственного символа в Днепре.

«Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем», — говорится в сообщении на сайте посольства Белоруссии в Киеве.

Ранее посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста после замены госфлага в Днепре.

9 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии заменили с красно-зелёного с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.