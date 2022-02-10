Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту протеста после замены госфлага в Днепре

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Посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста после замены госфлага в Днепре.
Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту протеста после замены госфлага в Днепре
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского диппредставительства.

«В связи с тем что мэрия г. Днепра не отреагировала на обращение посла И. Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Б. Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменён на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», — заявили в посольстве.

Отмечается, что белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации.

В среду, 9 февраля, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии заменили с красно-зелёного с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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