Лукашенко усомнился в возможности начала «горячей войны»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой «горячей войны» не будет.
Лукашенко усомнился в возможности начала «горячей войны»
  • РИА Новости

«Я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убеждён, что никакой «горячей войны» войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что США толкают Украину к войне.

Он отметил, что в сложившейся ситуации власти России правильно делают, проводя красные линии.

5 февраля президент Белоруссии заявил о бесперспективности для Запада войны со странами ОДКБ.

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