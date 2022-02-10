Зеленский назвал накопление войск у границ Украины психологическим давлением «соседей»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сосредоточение российских войск на границе методом оказания давления со стороны России.

«Накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков — риски есть и не заканчиваются с 2014 года», — цитирует главу государства Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, в Киеве прикладывают максимум усилий для усиления обороноспособности страны и возможность отреагировать на любое развитие событий.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины, но не исключила, что подобные намерения есть у Вашингтона.