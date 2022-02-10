Пентагон: Россия не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины

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Россия не приняла никаких окончательных решений по нынешней ситуации вокруг Украины, и Вашингтон намерен действовать на этом направлении очень осторожно. Такое мнение выразил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Пентагон: Россия не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины
  • globallookpress.com
  • © Liu Jie/XinHua

«Мы считаем, что всё ещё есть время и пространство для дипломатии», — цитирует ТАСС Кирби.

По его словам, Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин «не принял окончательного решения» по ситуации вокруг Украины.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США «пытаются добиться деэскалации напряжённости и выработки дипломатического пути вперёд».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины, но не исключила, что подобные намерения есть у Вашингтона.

К тому же МИД России призвал страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины.

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