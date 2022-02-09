Грызлов: заявления Киева о Минских соглашениях не соотносятся с его поведением
- РИА Новости
Об этом он сказал по окончании очередного заседания контактной группы.
«Ряд западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что Владимир Александрович Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны», — цитирует Грызлова ТАСС.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.
Также в Кремле заявили, что на пресс-конференции президентов Украины и Франции были позитивные сигналы, но Москва не услышала слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений.