Грызлов: заявления Киева о Минских соглашениях не соотносятся с его поведением

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Посол России в Белоруссии, постпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что заверения Киева о намерении выполнять Минские соглашения пока не отразились на его поведении в отношении Донбасса.
Грызлов: заявления Киева о Минских соглашениях не соотносятся с его поведением
  • РИА Новости

Об этом он сказал по окончании очередного заседания контактной группы.

«Ряд западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что Владимир Александрович Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны», — цитирует Грызлова ТАСС.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

Также в Кремле заявили, что на пресс-конференции президентов Украины и Франции были позитивные сигналы, но Москва не услышала слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений. 

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