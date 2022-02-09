Аналитик Ермаков объяснил желание США пересмотреть Минские соглашения

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США выступают за пересмотр Минских соглашений.

«Делается это по одной простой причине: в том виде, в котором сейчас сформулированы Минские соглашения, Киев, очевидно, не готов их реально выполнять. Просто совсем отказаться и официально об этом заявить в силу понятных причин Киев не способен», — рассказал эксперт.

По его словам, «челночная дипломатия» европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, направлена на то, чтобы побудить украинского лидера Владимира Зеленского к выполнению положений минских договорённостей.

«Американцы пытаются подойти к процессу более избирательно — то есть переформатировать Минские соглашения таким образом, чтобы оттуда убрать те пункты, которые сложно выполнить Киеву», — пояснил Ермаков.

Он также отметил, что пересмотр Минских соглашений может привести к «размытию процесса мирного урегулирования».

«Это будет представлено таким образом, чтобы ЛНР и ДНР взяли на себя больше обязательств, а Киев — меньше», — добавил аналитик.

Ранее Захарова заявила, что США выступают за пересмотр Минских соглашений.

Она подчеркнула, что пересмотр комплекса мер чреват разрушением мирного процесса в Донбассе.