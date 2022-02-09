Захарова заявила о желании США пересмотреть Минские соглашения
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«США выступают за пересмотр комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса (в Донбассе. — RT)», — сказала она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова продвинуться вперёд в вопросе об особом статусе Донбасса в случае, если найдётся должная очерёдность имплементации Минских соглашений.
Российский президент Владимир Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону в ходе телефонного разговора о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.