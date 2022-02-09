Захарова заявила о желании США пересмотреть Минские соглашения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США выступают за пересмотр Минских соглашений.

«США выступают за пересмотр комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса (в Донбассе. — RT)», — сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова продвинуться вперёд в вопросе об особом статусе Донбасса в случае, если найдётся должная очерёдность имплементации Минских соглашений.

Российский президент Владимир Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону в ходе телефонного разговора о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.