Захарова заявила о желании США пересмотреть Минские соглашения

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США выступают за пересмотр Минских соглашений.
Захарова заявила о желании США пересмотреть Минские соглашения
  • globallookpress.com

«США выступают за пересмотр комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса (в Донбассе. — RT)», — сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова продвинуться вперёд в вопросе об особом статусе Донбасса в случае, если найдётся должная очерёдность имплементации Минских соглашений.

Российский президент Владимир Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону в ходе телефонного разговора о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить