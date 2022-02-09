Глава ГБР Украины рассказал о возможных мотивах расстрелявшего людей в Днепре

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексей Сухачёв на заседании комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассказал о возможных мотивах действий служащего Нацгвардии Артемия Рябчука, который в украинском Днепре убил пять человек и ранил ещё пять.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на УНН, Сухачёв отметил, что подозреваемый во время первого допроса заявил, что непосредственно во время совершения преступления находился в таком эмоциональном состоянии, как помрачение сознания, злость, что ограничивало его осознание и отчёт тех действий, которые он совершал.

Глава ГБР сказал, что Рябчука доводили различными заданиями до истощения организма, при этом телесных повреждений у него не нашли. В состоянии алкогольного опьянения солдат в момент происшествия не находился.

Позднее, по данным директора ведомства, Рябчук подал заявление об отказе от всех показаний, данных в ходе досудебного расследования.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул. Погибли пять человек, ещё пятеро были ранены.

29 января суд арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, который подозревается в расстреле караула.