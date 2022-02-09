Россия поставит Белоруссии современное вооружение для укрепления границ

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Посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона поставит Белоруссии современное вооружение для укрепления границ.
Россия поставит Белоруссии современное вооружение для укрепления границ
  • РИА Новости

По его словам, во время встречи министра обороны России Сергея Шойгу и президента Белоруссии Александра Лукашенко данный вопрос обсуждался.

«Ничего экстраординарного в этом нет, и мы поставим то вооружение, которое считаем возможным. Это общепринятая практика, для укрепления нашей союзной группировки и укрепления наших западных границ», — цитирует его РИА Новости.

В ноябре Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер».

В сентябре Минск согласовал с Москвой перечень российского вооружения, которое Белоруссия закупит у России до 2025 года на сумму более $1 млрд.

По словам Лукашенко, речь идёт о десятках самолётов и вертолётов, ЗРК «Тор-М2», а также о поставках систем ПВО С-400.

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